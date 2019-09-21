На Щорса был замечен хитроумный брянец на немецком седане

В областном центре на улице Щорса очередной нерадивый автомобилист попал на камеру очевидца, видео появилось в соцсети.

Инцидент произошел в Володарском районе. Ролик опубликовали 23 сентября. Из записи можно понять, что водитель не захотел стоять в пробке, выехал на встречную полосу, а затем «вписался» в свободное место.

Автор видео уверен, что нарушитель не останется без наказания, такие действия обязательно должны заинтересовать работников Госавтоинспекции.

Фото - кадр видео.