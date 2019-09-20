Житель села Высокое пострадал из-за своего ротозейства
Брянская полиция предъявила обвинение в краже 19-летнему жителю Унечского района.
По ч. 2 ст. 158 УК РФ задержанному грозит до пяти лет.
К правоохранителям обратился 59-летний мужчина из села Высокое. Объяснил: постоянно парковал свою «Ниву» у дома, но запирал ее на ночь через раз. Этим-то и воспользовался, по всей видимости, вор, который похитил аккумуляторную батарею.
Вскоре полиция задержала 19-летнего парня, не имевшего ранее проблем с законом. Подозреваемый объяснил: приезжал в село на дискотеку, случайно заметил незапертый транспорт и заменил свой износившийся аккумулятор.
Украденное вернули хозяину авто.
Новости регионов
Смоленскэнерго в рамках фестиваля «Вместе ярче» провело тематические встречи в библиотеке г. Смоленска
Расписание пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится 17, 18 и 20 сентября в связи ремонтно-путевыми работами
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
Программа по кибербезопасности, которую провел Образовательный центр «Сириус» при поддержке «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар», завершилась киберучениями, прошедшими в необычном формате. В них приняли участие 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.