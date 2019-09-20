Житель села Высокое пострадал из-за своего ротозейства

Брянская полиция предъявила обвинение в краже 19-летнему жителю Унечского района.

По ч. 2 ст. 158 УК РФ задержанному грозит до пяти лет.

К правоохранителям обратился 59-летний мужчина из села Высокое. Объяснил: постоянно парковал свою «Ниву» у дома, но запирал ее на ночь через раз. Этим-то и воспользовался, по всей видимости, вор, который похитил аккумуляторную батарею.

Вскоре полиция задержала 19-летнего парня, не имевшего ранее проблем с законом. Подозреваемый объяснил: приезжал в село на дискотеку, случайно заметил незапертый транспорт и заменил свой износившийся аккумулятор.

Украденное вернули хозяину авто.