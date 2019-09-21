Брянская «Чистая планета» побывала в Геленджике
На минувшей неделе в Геленджике состоялась первая конференция по вопросам реализации реформы по обращению с ТКО, организованная Министерством природных ресурсов и Российским экологическим оператором, в мероприятии принял участие гендиректор АО «Чистая планета Владимир Чашников.
Во время встречи участники обсудили наиболее актуальные вопросы, с которыми сталкиваются регоператоры по всей стране. Большое внимание уделили проблеме уклонения юридических лиц от оплаты за вывоз мусора согласно закону.
«Если вы имеете магазин на первом этаже жилого дома, то вы обязаны заключить договор по нормативу на вывоз отходов, а не выбрасывать мусор в контейнер, который предназначен для жильцов. Почему жители должны платить за предпринимателей?», - поделился Чашников и добавил, что также поднимался вопрос об усилении контроля за работой перевозчиков.
Кроме этого, во время конференции представители брянской «Чистой планеты», сообщил гендиректор, встретились с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа, которые не так давно приезжали в областной центр, чтобы перенять опыт раздельного сбора отходов и работы мусоросортировочного комплекса.
Говорили и о новой федеральной схеме обращения с ТКО, которую планируют утвердить уже в первом квартале 2020 года. По словам руководителя ППК РЭО Дениса Буцаева, она должна обеспечить контроль всей цепочки движения мусора от источника возникновения до утилизации. В нее включат все данные об объеме и массе, количестве объектов. Вся информация будет собрана как в целом по России, так и в разрезе по регионам с разбивкой по годам. В дополнение к ней создадут госинформационную систему учета, которая включит электронную модель федеральной системы.
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