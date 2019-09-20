В некоторых домах Брянска батареи уже стали горячими

23 сентября в областном центре начался отопительный сезон: сперва тепло появилось в объектах социальной инфраструктуры, а затем и в некоторых жилых домах.

В соцсетях сообщают, что батареи уже стали горячими на улицах Романа Брянского, Фосфоритной, а вот в микрорайоне Новый Городок еще холодно.

К 27 сентября потеплеть должно во всех домах мегаполиса. На сайте мэрии опубликован план-график запуска котельных.

Напомним, брянцы пожаловались на холод в квартирах.