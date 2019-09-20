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Визит в супермаркет для жительницы Новозыбкова завершился неприятностью

Опубликовано Сегодня, 06:00

Вслед за брянцем, который приобрел в магазине печенье с плесенью, некачественный продукт ожидал еще одну жительницу Новозыбкова.

Дама решила купить в супермаркете яйца. Об этом 23 сентября сообщило местное СМИ.

На следующее утро женщина хотела было приготовить яичницу, однако эта затея потерпела фиаско – продукт оказался испорченным, внутри находилась плесень.

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