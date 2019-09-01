В Дубровке за 52 млн рублей продается база отдыха
В Брянске на одном из специализированных сайтов опубликовали объявление о продаже базы отдыха и рыбной фермы в деревне Дубровка, стоимость объекта 52 с половиной млн рублей.
Еще шесть месяцев назад за эту недвижимость просили почти 65 млн.
В объявлении указывается, что базу продают в «связи с личными обстоятельствами».
Расположение – в четырех километрах от выезда из Бежицы. Площадь – 15 гектаров. На территории есть баня, бассейн, домик рыбака, отель, бильярд, дом с рампой, семь веранд у озера, производственное помещение. Недалеко расположены пруд и озера с карпами, щукой, плотвой, красноперкой, осетром и другими видами рыбы.
Новости регионов
Смоленскэнерго в рамках фестиваля «Вместе ярче» провело тематические встречи в библиотеке г. Смоленска
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе» в Центральной России. Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму.
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарима поступило письмо от председателя «Федерации профсоюзов Брянской области» Ольги Поляковой.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.