В Дубровке за 52 млн рублей продается база отдыха

В Брянске на одном из специализированных сайтов опубликовали объявление о продаже базы отдыха и рыбной фермы в деревне Дубровка, стоимость объекта 52 с половиной млн рублей.

Еще шесть месяцев назад за эту недвижимость просили почти 65 млн.

В объявлении указывается, что базу продают в «связи с личными обстоятельствами».

Расположение – в четырех километрах от выезда из Бежицы. Площадь – 15 гектаров. На территории есть баня, бассейн, домик рыбака, отель, бильярд, дом с рампой, семь веранд у озера, производственное помещение. Недалеко расположены пруд и озера с карпами, щукой, плотвой, красноперкой, осетром и другими видами рыбы.