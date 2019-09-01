Брянцы поучаствовали в акции чистоты

В Брянске в рамках Всемирного дня чистоты 21 сентября провели акцию «Сделаем! 2019», мероприятие организовал региональный оператор по обращению с ТКО.

Во время субботника волонтеры очистили от мусора территорию Первого Орлика. К слову, после участия в акции супружеская пара активистов отправилась в роддом, в тот же день у них появилась дочка.

Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников уверен, что только совместными усилиями можно сделать край лучше. Замечательно, что в городе есть неравнодушные и активные люди, которые заботятся об окружающем мире.

«Откликнулись на инициативу «Чистого Брянска» и пришли в холодный осенний день на берег озера, чтобы провести уборку. И что еще более приятно и важно, что такие акции у нас проходят не один раз в год – в День чистоты, а постоянно. И с каждым разом активистов становится больше.» - прокомментировал генеральный директор.