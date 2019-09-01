Брянцы поучаствовали в акции чистоты
В Брянске в рамках Всемирного дня чистоты 21 сентября провели акцию «Сделаем! 2019», мероприятие организовал региональный оператор по обращению с ТКО.
Во время субботника волонтеры очистили от мусора территорию Первого Орлика. К слову, после участия в акции супружеская пара активистов отправилась в роддом, в тот же день у них появилась дочка.
Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников уверен, что только совместными усилиями можно сделать край лучше. Замечательно, что в городе есть неравнодушные и активные люди, которые заботятся об окружающем мире.
«Откликнулись на инициативу «Чистого Брянска» и пришли в холодный осенний день на берег озера, чтобы провести уборку. И что еще более приятно и важно, что такие акции у нас проходят не один раз в год – в День чистоты, а постоянно. И с каждым разом активистов становится больше.» - прокомментировал генеральный директор.
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В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе» в Центральной России. Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму.
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В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарима поступило письмо от председателя «Федерации профсоюзов Брянской области» Ольги Поляковой.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.