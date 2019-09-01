В брянской маршрутке случился скандал

Жительница Брянска пожаловалась в соцсети на водителя-грубияна маршрутки №59.

Мария Машина написала, что благодарит мужчину, который помог в ситуации, оплатив ее проезд в транспорте. Свои средства, объяснила дама, у нее были, однако большой купюрой - в 500 рублей, ее-то шофер и не стал брать, кроме этого, он устроил по этому поводу скандал и, нахамив, заставил выходить на следующей остановке.

«Кто прав в этой ситуации? Маршрутчики — вы на смену выезжаете без размена? И где вообще уважение? Пассажиры для вас не люди?», — поделилась горожанка.