На Набережной в Брянске не разъехались иномарки

ДТП с участием двух иномарок произошло в Советском районе Брянска 24 сентября, информация об этом появилась в соцсетях.

Инцидент случился в девять утра на пересечении улиц Горького и Калинина.

Очевидцы утверждают, что машины не поделили дорогу. От удара у обеих серьезно помяло бампер. Официальных сведений о происшествии не поступало.

Напомним, а Брянске около «Командора» не разъехались легковушки.