На Набережной в Брянске не разъехались иномарки
ДТП с участием двух иномарок произошло в Советском районе Брянска 24 сентября, информация об этом появилась в соцсетях.
Инцидент случился в девять утра на пересечении улиц Горького и Калинина.
Очевидцы утверждают, что машины не поделили дорогу. От удара у обеих серьезно помяло бампер. Официальных сведений о происшествии не поступало.
Напомним, а Брянске около «Командора» не разъехались легковушки.
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