На Володарке лошадь «ожидала» автобус

Жители Брянска продолжают удивлять друг друга интересными фото в соцсетях: то запечатлеют человека, выгуливающего микроволновку, то обнаженных граждан; в этот раз один из очевидцев зафиксировал лошадь.

Ничего особенного в коне не было, просто, по словам автора снимка, он стоял на остановке около ДК имени Горького, и было такое ощущение, словно животное ожидало свою маршрутку.