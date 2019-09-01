В брянском обувном магазине разыгралась склока

Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на плохую покупку и невежливых продавцов магазина обуви в Фокинском районе.

Девушка приобрела осенние ботинки. Походив в них пару часов после покупки, она услышала, что один стал скрипеть. Для решения проблемы вернулась обратно в торговый зал и объяснила продавцам ситуацию. Те ответили, что ей надо худеть.

«Веса у вас сто кг, а все красивой хотите быть!» - передала слова сотрудников магазина горожанка.

История завершилась тем, что жительница Брянска покинула торговое помещение. Пообещала пожаловаться в Роспотребнадзор.