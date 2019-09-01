В брянском Круглом сквере сломался новый фонтан

В Круглом сквере Брянска случилась неприятность – поломался новый фонтан – главное украшение места отдыха.

Причина поломки – из строя вышел один из наконечников разбрызгивающего устройства. Теперь во время работы объекта вода стремительным потоком обливает прохожих.

«Самый красивый фонтан в городе! Жаль только, что уже сломали…», — пожаловалась автор поста Олеся Васикова.

Пользователи сети говорят, около таких объектов необходимо ставить камеры видеонаблюдения.

Некоторые горожане предположили: объект просто плохо сделали, поэтому он быстро сломался.