Брянский коллекционер продает монету с портретом Кадырова

Почему в Ельне до сих пор не завершилось благоустройство парка? Во время рабочей поездки в Ельнинский район глава региона посетил детский сад «Теремок» в райцентре и Дом культуры в одной из деревень, а также внепланово заехал в городской парк, где строители не укладываются в сроки.