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На Первомайском мосту в Брянске обнаружена дыра

Опубликовано Сегодня, 09:06

Жители Брянска нашли на Первомайском мосту опасное место.

Об этом сообщило одно из местных изданий.

Речь идет о дыре на опорной части. Как оказалось, плиты, предназначенные для защиты сооружения от размыва, не выдержали нагрузки.

Эксперты уверены, что провал не представляет собой опасности для путепровода, но строители должны переделать этот участок объекта.

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