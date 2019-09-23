На Первомайском мосту в Брянске обнаружена дыра
Жители Брянска нашли на Первомайском мосту опасное место.
Об этом сообщило одно из местных изданий.
Речь идет о дыре на опорной части. Как оказалось, плиты, предназначенные для защиты сооружения от размыва, не выдержали нагрузки.
Эксперты уверены, что провал не представляет собой опасности для путепровода, но строители должны переделать этот участок объекта.
Новости регионов
Смоленскэнерго в рамках фестиваля «Вместе ярче» провело тематические встречи в библиотеке г. Смоленска
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе» в Центральной России. Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму.
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарима поступило письмо от председателя «Федерации профсоюзов Брянской области» Ольги Поляковой.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.