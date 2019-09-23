В брянской «Чистой планете» продолжают делать перерасчет за вывоз мусора
В Брянской области продолжается перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов, региональный оператор рекомендует гражданам по этому вопросу обращаться в офис компании.
Для обращения нужно всего лишь написать заявление, а также предоставить подтверждающие документы. Операторы колл-центра по телефону (4832) 606-444 ответят на все актуальные вопросы.
По словам Владимира Чашникова, генерального директора АО «Чистая планета», проведен анализ жалоб по неправильным начислениям. Больше всего возмущений от жителей насчет того, что услуга стала коммунальной, нужно платить за вывоз по тарифу. Не меньше обращений по завышенным суммам в квитанциях из-за расчетных центров, которые по ошибке выставляли счета из-за не обновлённых, старых баз данных, где значилось неправильное количество проживающих.
«Поэтому людям приходилось самим подтверждать документально произошедшие изменения. Но, к счастью, в нашем регионе нет проблем с перерасчетами за ТКО - мы ведем активную работу с гражданами и продолжаем принимать заявления от населения, оперативно передаем информацию в расчетные центры, которые формируют квитанции, и снимаем ошибочные начисления», - заявил гендиректор.
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