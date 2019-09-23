Гордеевские чиновники скрыли сведения о недвижимости

Нарушения антикоррупционного законодательства среди руководства муниципальных учреждений служащих обнаружила прокуратура Гордеевского района.

Как сообщают в пресс-службе регионального ведомства, чиновники не указали в декларациях о доходах информацию о недвижимости за 2017-2018 годы.

Речь идет о девяти сотрудниках, скрывших данные о своих квартирах в областном центре и других городах. Кроме этого, они не упомянули о земельных участках, имеющихся в Гордеевском районе, гаражах и других источниках доходов.

На главу администрации прокурор внес представление. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об ответственности лиц, которые нарушили закон.