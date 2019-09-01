В Брянске продают сулугуни с волосами
Жительница Брянска 25 сентября опубликовала в соцсети видео, на котором запечатлела сыр сулугуни сомнительного качества, продукт дама приобрела в одном из местных магазинов.
Запись посмотрели почти пять с половиной тысяч пользователей. В ролике видно, что в косичке сыра дама обнаружила волос.
«Я, конечно, слышала, что в сыре-косичке могут попадаться и волосы и нитки, но не верила, когда сама с этим столкнулась, меня это повергло в шок», - пояснила горожанка.
Брянцы не упустили момент пошутить по такому случаю.
«Тебе повезло, что не крысиный усик , хотя, кто знает, может, это и кошачий», - прокомментировал Виктор Дубинин.
Летом в этом продукте, добавила жительница Брянска Наталья Бандурина, еще и черви находятся.
Напомним, в магазине Фокинки продавали «косичку» с плесенью.
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