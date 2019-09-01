В Брянске троим наркосбытчикам вынесли приговор
В Брянске двое женщин и один мужчина проведут ближайшие годы в колонии, их признали виновными в незаконном сбыте наркотиков.
Дамам «светит» по семь лет, а мужчинам – семь с половиной. Приговор пока не вступил в законную силу.
По версии следствия, подсудимые были участниками организованной группы, которую создали в январе 2018 года для реализации N-метилэфедрона под сленговым названием «соль».
Вещества сбывали через тайники-закладки. Оплата проводилась с помощью расчетного счета одного из банков.
Во время задержания в телефонах фигурантов нашли переписку в интернет-программе о реализации с фото и видеофайлами с мест закладок, откуда полиция изъяла более 168 г средства.
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В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
Скоро в поликлиниках и больницах должны исчезнуть очереди в регистратурах, и удалённо записаться к врачу на приём станет проще.
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В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарима поступило письмо от председателя «Федерации профсоюзов Брянской области» Ольги Поляковой.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.