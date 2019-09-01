В Брянске троим наркосбытчикам вынесли приговор

В Брянске двое женщин и один мужчина проведут ближайшие годы в колонии, их признали виновными в незаконном сбыте наркотиков.

Дамам «светит» по семь лет, а мужчинам – семь с половиной. Приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, подсудимые были участниками организованной группы, которую создали в январе 2018 года для реализации N-метилэфедрона под сленговым названием «соль».

Вещества сбывали через тайники-закладки. Оплата проводилась с помощью расчетного счета одного из банков.

Во время задержания в телефонах фигурантов нашли переписку в интернет-программе о реализации с фото и видеофайлами с мест закладок, откуда полиция изъяла более 168 г средства.