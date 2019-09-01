В Брянске заработали почти все котельные

25 сентября в областном центре запустили в работу 116 котельных из 133.

Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, в Бежице заработали 39 объектов из 49, на Володарке все 18, в Советском районе 38 из 45, Фокинском 21.

Из 53 ведомственных котельных запустили 46, из 21 муниципальной — 21.

Тепло подают сперва в социально значимые учреждения. Батареи горячие в 140 учреждениях образования из 177: в 54 школах, 84 детских садиках, двух учреждения дополнительного образования.