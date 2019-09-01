Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске заработали почти все котельные

Опубликовано Сегодня, 15:23

25 сентября в областном центре запустили в работу 116 котельных из 133.

Как сообщили  в пресс-службе Брянской городской администрации, в Бежице заработали 39 объектов из 49, на Володарке все 18, в Советском районе 38 из 45, Фокинском 21.

 Из 53 ведомственных котельных запустили 46, из 21 муниципальной — 21.

Тепло подают сперва в социально значимые учреждения. Батареи горячие в 140 учреждениях образования из 177: в 54 школах, 84 детских садиках, двух учреждения дополнительного образования.

Фото
 1090
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске в 346 многоквартирных домах включили отопление
  • В Брянске с 23 сентября начнут теплеть батареи
  • Все школы, детсады и больницы в Брянске с теплом
  • В Брянске включили 90% котельных
  • Вчера в Брянске запустили 45 котельных
    • Новости регионов
    На смоленских заправках подскочила цена бензина
    16:38:59 25-09-2019
    На Смоленщине свыше двух месяцев не поднималась стоимость бензина, 25 сентября ситуация поменялась – горючее подорожало.
    Смоленскэнерго в рамках фестиваля «Вместе ярче 2019» приняло участие в городском празднике в Смоленске
    14:28:08 25-09-2019
    Сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» приняли участие в организации и проведении городского праздника в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» в г. Смоленске. Праздничные мероприятия прошли в День города Смоленска на Массовом поле Центрального парка культуры и отдыха «Лопатинский сад». Акцент был сделан на проведении мероприятий для детей и молодежи.
    В сафоновской высотке жильцов едва не ошпарило кипятком
    11:29:25 25-09-2019
    Трагедия едва не произошла в доме №15 по улице Ленина города Сафоново Смоленской области – в квартирах верхних этажей рухнул потолок вместе с кипятком.
    В Смоленске на перекрестке улиц случилось ДТП с иномарками
    15:39:11 24-09-2019
    24 сентября в областном центре на пересечении улиц 25 Сентября и Бабушкина произошла авария с участием двух иномарок, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    Смолян напугало скопление военной техники
    15:19:47 24-09-2019
    Жителей Смоленска 24 сентября всполошило большое количество военной спецтехники, а также машин областных силовых структур.
    Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
    11:39:20 24-09-2019
    С 23 сентября 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Теперь при сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,6% годовых, на приобретение готового жилья – от 9,7%, по программе «Легкий старт» – от 10,5%.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:54
    Брянец присвоил почти миллион рублей налички от жильцов многоквартирного дома
    Сегодня, 16:03
    Брянскую область ожидают потепление и осадки
    Сегодня, 16:00
    На Тельмана в Брянске 15-летний скутерист устроил ДТП
    Сегодня, 15:23
    В Брянске заработали почти все котельные
    Сегодня, 14:36
    В Брянске троим наркосбытчикам вынесли приговор
    Сегодня, 13:47
    В Брянске лишен лицензии хозяин маршруток Махотин
    Сегодня, 13:22
    Брянцы пожаловались на неимоверный холод в квартирах
    Сегодня, 12:55
    На проспекте Станке Димитрова в Брянске пенсионерке переломало ребра
    Сегодня, 11:56
    В Брянске продают сулугуни с волосами (ВИДЕО)
    Сегодня, 11:07
    Гордеевские чиновники скрыли сведения о недвижимости
    Сегодня, 10:52
    В брянской «Чистой планете» продолжают делать перерасчет за вывоз мусора
    Сегодня, 10:15
    В клинцовском кафе посетитель устроил необычное шоу
    Сегодня, 09:35
    У брянца «сбежала картошка»
    Сегодня, 09:06
    На Первомайском мосту в Брянске обнаружена дыра
    Сегодня, 08:00
    В Бежице легковушка опрокинулась на крышу
    Сегодня, 07:00
    На Володарке был замечен романтический седан
    Сегодня, 06:00
    Брянский коллекционер продает монету с портретом Кадырова
    Вчера, 17:01
    В Клинцах на Октябрьской покалечило 14-летнюю школьницу
    Вчера, 16:19
    В брянском Круглом сквере сломался новый фонтан
    Вчера, 15:52
    В брянском обувном магазине разыгралась склока
    Вчера, 15:00
    Улицы Севска охватил едкий смог
    Вчера, 14:02
    На Володарке лошадь «ожидала» автобус
    Вчера, 13:49
    В Советском районе случился камнепад
    Вчера, 13:04
    В Брянске в 346 многоквартирных домах включили отопление
    Вчера, 12:43
    Жителей 4-х районов Брянщины кормили опасным мясом
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:08
    В Навле состоялся семинар для малого и среднего предпринимательства
    Сегодня, 14:52
    КЗ "Дружба"13 октября приглашает на концерт  артиста эстрады и клоунады  Юрия Гальцева.
    Сегодня, 13:27
    ООО «Газпром энергосбыт Брянск» дарит подарки пользователям личного кабинета клиента
    Сегодня, 13:13
    Цирковая династия со 180-летней историей
    Сегодня, 12:15
    ВТБ в Брянской области за первое полугодие увеличил выдачи кредитов населению на 30%
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянец решил заработать на тысячной банкноте 7 777 рублей
    Общество Происшествия Новость дня
    В брянском кафе из-за напитка произошла потасовка
    Общество Происшествия
    В брянском обувном магазине разыгралась склока
    Общество Происшествия Новость дня
    В микрорайоне Московский обнаженная дама разбилась при падении с высоты
    Новости Общество
    Брянский коллекционер продает монету с портретом Кадырова
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Подключаем газ от соседа правильно

    Подключаем газ от соседа правильноВ связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов  на следующее.

    Ростелеком новости
    Какая она, медицина ближайшего будущего? Организация системы здравоохранения начала серьёзно меняться

    Какая она, медицина ближайшего будущего? Организация системы здравоохранения начала серьёзно менятьсяСкоро в поликлиниках и больницах должны исчезнуть очереди в регистратурах, и удалённо записаться к врачу на приём станет проще. 

    РЖД новости
    Переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 сентября

    Переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 сентября5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
    МРСК новости
    Брянскэнерго получило благодарность от областной профсоюзной организации за профориентационную работу

    В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарима поступило письмо от председателя «Федерации профсоюзов Брянской области» Ольги Поляковой.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.