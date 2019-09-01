Брянец присвоил почти миллион рублей налички от жильцов многоквартирного дома

С 23 сентября 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Теперь при сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,6% годовых, на приобретение готового жилья – от 9,7%, по программе «Легкий старт» – от 10,5%.

Жителей Смоленска 24 сентября всполошило большое количество военной спецтехники, а также машин областных силовых структур.

24 сентября в областном центре на пересечении улиц 25 Сентября и Бабушкина произошла авария с участием двух иномарок, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Трагедия едва не произошла в доме №15 по улице Ленина города Сафоново Смоленской области – в квартирах верхних этажей рухнул потолок вместе с кипятком.

Сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» приняли участие в организации и проведении городского праздника в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» в г. Смоленске. Праздничные мероприятия прошли в День города Смоленска на Массовом поле Центрального парка культуры и отдыха «Лопатинский сад». Акцент был сделан на проведении мероприятий для детей и молодежи.

На Смоленщине свыше двух месяцев не поднималась стоимость бензина, 25 сентября ситуация поменялась – горючее подорожало.

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Как выяснили правоохранители, мужчина в течение двух лет, имея полномочия по финансово-хозяйственной деятельности, похитил 906 тыс рублей, которые были предназначены для проведения капитального ремонта. Средства от собственников жилья на специальный счет не вносились.

Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Брянские следователи завели уголовное дело на должностное лицо из числа участников товарищества собственников жилья многоквартирного дома, его подозревают в растрате.

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