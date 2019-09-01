Брянец присвоил почти миллион рублей налички от жильцов многоквартирного дома
Брянские следователи завели уголовное дело на должностное лицо из числа участников товарищества собственников жилья многоквартирного дома, его подозревают в растрате.
Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Как выяснили правоохранители, мужчина в течение двух лет, имея полномочия по финансово-хозяйственной деятельности, похитил 906 тыс рублей, которые были предназначены для проведения капитального ремонта. Средства от собственников жилья на специальный счет не вносились.
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