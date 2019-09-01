35-летний брянец зверски расправился с родной матерью
В Брянске будут судить 35-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.
История случилась 25 июня 2019 года. Молодой человек распивал спиртное с родной матерью. Во время разгара вечеринки случился конфликт. Сыну не понравились упреки. Выхватив из рук родного человека кухонный нож, он совершил преступление.
Когда осознал, что сделал, вызвал медиков скорой помощи. Однако было поздно - женщина скончалась на месте.
Обвиняемому грозит до 15 лет.
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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы Центра обслуживания потребителей (ЦОП) и пунктов по работе с потребителями (ПРП) за 8 месяцев 2019 года. Личные визиты потребителей в ЦОП и ПРП Брянскэнерго - один из способов связи клиентов и сетевой организации.
За отчетный период работниками ЦОП и ПРП Брянскэнерго принято 10747 обращений от потребителей Брянской области. Большая часть из них касалась оказания филиалом услуг населению региона. Самой популярной из них была «Установка и замена приборов учета» (2993 заявления), на втором месте по востребованности - «Предоставление технических ресурсов» (обеспечение спецтехникой, проведение необходимых испытаний и измерений и т.п.) - 1057 заявлений, на третьем - «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры технологического присоединения» (Сопровождение ТП), в рамках которой, специалисты сетевой организации выполняют перечень работ, предписанный техническими условиями за заявителем.
За отчетный период работники ЦОП и ПРП приняли также 596 обращений, касающихся качества электроэнергии, которые были оперативно отработаны персоналом филиала. В адрес работников компании также поступило более 7,3 тыс. положительных отзывов о работе Брянскэнерго.
Информацию по всем услугам Брянскэнерго можно получить на сайте Россети Центр www.mrsk-1.ru., в Центре обслуживания потребителей, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Советская, 35, и в пунктах по работе с потребителями, которые есть во всех 27 районах электрических сетей филиала. А также в контакт-центре компании по номеру 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).
Для справки:
Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 61,7% в УК ПАО «Российские сети».
Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83%; доля компании на рынке технологических присоединений на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 87%.
Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится около 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 17 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 18 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ - 379 тысяч километров.
Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.
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