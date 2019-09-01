Жители Брянска пришли в ужас от повара кафе в торговом центре

26 сентября в соцсетях появилась информация от жителя Брянска, который пришел в недоумении от увиденного в кафе торгового центра «Европа».

Брянец говорит, возмутил процесс приготовления пиццы, поскольку повар был без перчаток.

«Неизвестно, что он этими руками делал», - предположил горожанин.

Пользователи сети активно обсудили пост. По мнению одной из подписчиц, перчатки тоже не спасают от микробов, это только иллюзия чистоты.

Некоторые горожане не увидели в процессе приготовления еды без перчаток ничего плохого.

Напомним, пациентку поликлиники напугала медик с нарощенными ногтями.