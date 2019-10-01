Жительница Брянска пожаловалась на пивное заведение в высотке

Пивной бар, находящийся в высотке областного центра, постоянно мешает нормально жить горожанам, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Поста написала дама, чья квартира расположена сразу над пивным заведением. Объяснила, бар работает каждый день до одиннадцати вечера. Оттуда постоянно идет неприятный аромат – смесь дыма и спиртного. Помимо этого, в заведении регулярные потасовки, крики, громкая музыка. Не менее мешает холодильное оборудование, из-за него ночью невозможно уснуть.

Владелец никак не реагирует на замечания.

«Курящих предложил самой гонять! Сил нет. Плачу от бессилия и возможности что-то изменить каждый день. На грани!» - поделилась дама.

Пользователи порекомендовали автору и всем жильцам дома обратиться в прокуратуру.