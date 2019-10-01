Пропал 63-летний брянец Аристарх Шереметьев

2 октября в группе ПСО «Лиза Алерт» в одной из соцсетей появилась информация о пропавшем 24 августа 2019 года в Брянске 63-летнего Аристарха Шереметьева.

Приметы: рост 160 см, полного телосложения, серые глаза, седые волосы. На пальцах рук татуировки, шрам на левом плече.

«Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обратиться по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры «Лиза Алерт».