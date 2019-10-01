В доме на Богдана Хмельницкого в Брянске можно снимать фильмы ужасов

Жительница Брянска пожаловалась в соцсети на состояние кухни в жилом доме на Богдана Хмельницкого 73.

Речь идет о первом этаже здания. Судя по фото, это общежитие либо коммунальная квартира, поскольку кухня для всех жильцов общая. На снимках - ужасного вида помещение. Особенно удивляют старые трубы газоснабжения, водопровод на грани разрушения.

«Канализация в плачевном состоянии, каждые 2-3 недели вызываем аварийную службу. Пожалуйста, помогите достучаться до коммунальщиков и решить эти проблемы», - объяснила ситуацию Алиса Брянская.

Если внимательнее посмотреть на фотографии, можно заметить, что, действительно, все выше перечисленное требует ремонта, вместе с тем грязь на кухне – это дело рук самих жителей. Ничего не стоит, заметил один из пользователей Максим Курносов, взять тряпку и вымыть раковины, плиты, пол, стены, убрать мусор.

«У вас бомжатник, грязь кругом, смотреть страшно. Можно фильмы ужасов снимать», - прокомментировал Максим.

С мнением брянца согласилась еще одна горожанка Евгения Котова, добавив, что ремонтировать газовые плиты, менять трубы и раковины должны жильцы за свой счет.

«Все в своих квартирах делают ремонт за свой счёт и газовые плиты покупают тоже сами. Если кто знает организацию, которая мне в квартире сделает бесплатно ремонт и купит плиту - пишите, обязательно обращусь», - написала с иронией Евгения.