В доме на Богдана Хмельницкого в Брянске можно снимать фильмы ужасов
Жительница Брянска пожаловалась в соцсети на состояние кухни в жилом доме на Богдана Хмельницкого 73.
Речь идет о первом этаже здания. Судя по фото, это общежитие либо коммунальная квартира, поскольку кухня для всех жильцов общая. На снимках - ужасного вида помещение. Особенно удивляют старые трубы газоснабжения, водопровод на грани разрушения.
«Канализация в плачевном состоянии, каждые 2-3 недели вызываем аварийную службу. Пожалуйста, помогите достучаться до коммунальщиков и решить эти проблемы», - объяснила ситуацию Алиса Брянская.
Если внимательнее посмотреть на фотографии, можно заметить, что, действительно, все выше перечисленное требует ремонта, вместе с тем грязь на кухне – это дело рук самих жителей. Ничего не стоит, заметил один из пользователей Максим Курносов, взять тряпку и вымыть раковины, плиты, пол, стены, убрать мусор.
«У вас бомжатник, грязь кругом, смотреть страшно. Можно фильмы ужасов снимать», - прокомментировал Максим.
С мнением брянца согласилась еще одна горожанка Евгения Котова, добавив, что ремонтировать газовые плиты, менять трубы и раковины должны жильцы за свой счет.
«Все в своих квартирах делают ремонт за свой счёт и газовые плиты покупают тоже сами. Если кто знает организацию, которая мне в квартире сделает бесплатно ремонт и купит плиту - пишите, обязательно обращусь», - написала с иронией Евгения.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Брянске «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.
С 8 по 10 октября изменится маршрут двух пригородных поездов на участке Жуковка – Рославль. Корректировки связны с проведением планового ремонта пути на станции Сещинская Брянского региона Московской железной дороги. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели урок энергосбережения в общеобразовательной школе №4 города Брянска. Занятие организовано в рамках мероприятий, приуроченных ко всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче». В нем приняли участие ученики 5-го класса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.