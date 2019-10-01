В Бежице произошло жестокое нападение на 26-летнюю девушку

Брянская полиция завела уголовное дело на двоих местных жителей 23-х лет и 31-го года, их подозревают в нападении и грабеже.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, парней поместили в СИЗО. Им «светит» до семи лет колонии.

Пострадавшая 26-летняя девушка объяснила правоохранителям, что познакомилась со злоумышленниками в кафе. Они предложили довезти ее домой, однако завезли в неизвестное место, избили, забрали два кольца и золотые серьги. Ущерб составил 27 тыс рублей.

Напомним, мглинский уголовник совершил нападение средь бела дня.