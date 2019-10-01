Брянский предприниматель Махотин лишен маршрутов

1 октября Арбитражный суд региона рассмотрел дело перевозчика Дмитрий Махотина, которому принадлежали маршрутки №99 и 76.

Заявление в суд подала Брянская городская администрация, потребовав прекратить действия свидетельств на перевозки.

Как утверждают чиновники, бизнесмен Махотин постоянно нарушал график движения, а также не дал отчеты за третий и четвертый кварталы 2018 года.

Кроме этого, у предпринимателя была нехватка шоферов. Также выяснилось, что Махотин не собирался устранять нарушения. Итог следующий: Брянская городская администрация выиграла суд.

Напомним, брянский предприниматель Гросс отказался от одного из маршрутов.