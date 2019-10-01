Брянский предприниматель Махотин лишен маршрутов
1 октября Арбитражный суд региона рассмотрел дело перевозчика Дмитрий Махотина, которому принадлежали маршрутки №99 и 76.
Заявление в суд подала Брянская городская администрация, потребовав прекратить действия свидетельств на перевозки.
Как утверждают чиновники, бизнесмен Махотин постоянно нарушал график движения, а также не дал отчеты за третий и четвертый кварталы 2018 года.
Кроме этого, у предпринимателя была нехватка шоферов. Также выяснилось, что Махотин не собирался устранять нарушения. Итог следующий: Брянская городская администрация выиграла суд.
Напомним, брянский предприниматель Гросс отказался от одного из маршрутов.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Брянске «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.
С 8 по 10 октября изменится маршрут двух пригородных поездов на участке Жуковка – Рославль. Корректировки связны с проведением планового ремонта пути на станции Сещинская Брянского региона Московской железной дороги. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели урок энергосбережения в общеобразовательной школе №4 города Брянска. Занятие организовано в рамках мероприятий, приуроченных ко всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче». В нем приняли участие ученики 5-го класса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.