Лесные сараи в Брянске превратили в свалку

Историческую местность в центральном районе Брянска Лесные сараи превращают в мусорку, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

На снимке видно, что в роще около скамейки образовалась большая гора отходов из пластиковых бутылок, пакета и другого хлама.

«Мусор в роще Лесные сараи - центр города», - поделился автор.

Горожане говорят, вероятнее всего, это дело рук молодежи, которая постоянно устраивает в роще вечеринки и не убирает за собой мусор.