Вопиющая история в Мглине: родители участвовали в изнасиловании дочери
На Брянщине родители вместе со знакомыми надругались над малолетней дочерью, соответствующее уголовное дело уже поступило в Мглинский райсуд.
По материалам следствия, четверо взрослых совершили сексуальное насилие по предварительному сговору. Отца пострадавшей обвиняют в избиении и издевательстве.
Помимо этого, родители должны ответить еще по одной статье.
«Бубнов В. А. и Бубнова И. А. обвиняются в ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей по воспитанию своей дочери, соединённое с жестоким обращением к ней», - сообщается на сайте Мглинского райсуда.
Закрытое судебное заседание назначили на десять утра 4 октября.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Брянске «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.
С 8 по 10 октября изменится маршрут двух пригородных поездов на участке Жуковка – Рославль. Корректировки связны с проведением планового ремонта пути на станции Сещинская Брянского региона Московской железной дороги. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели урок энергосбережения в общеобразовательной школе №4 города Брянска. Занятие организовано в рамках мероприятий, приуроченных ко всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче». В нем приняли участие ученики 5-го класса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.