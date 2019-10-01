В клинцовском храме появился мраморный иконостас

В ДТП с автобусом на улице 12 лет Октября областного центра 30 сентября пострадали три человека, всем им оказана медпомощь.

Банк УРАЛСИБ совместно с международной платёжной системой Masterсard запустили акцию «Болей за хоккей!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В период проведения Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обладатели действующих бизнес-карт Mastercard, выпущенных Банком УРАЛСИБ, а также открывшие новую бизнес-карту в течение срока действия акции, смогут выиграть билеты на матчи любимых клубов.

Строительный сезон подходит к концу,справляются ли подрядчики? Примет ли детей уже в этом году детский сад в Алтуховке и благоустроят ли вовремя бульвар 60-летия ВЛКСМ в Смоленске? Выполнят ли ремонт трамвайных путей на ул. Шевченко?

Побывав с рабочим визитом в Монастырщинском районе, Алексей Островский посетил Дом культуры, а также оценил качество реконструкции автодороги.

На Смоленщине у 20 павших животных в 10 районах зафиксированы случаи бешенства.

Создавать трехъярусный иконостас уральские мастера начали в 2017 году. Сперва подготовили 3-D макет, по нему сделали элементы.

Об этом сообщило местное интернет-издание. Монтаж предмета культа проводит фирма из Миаса Челябинской области.

Иконостас из мрамора ставят в кафедральном соборе в честь Богоявления Господня в городе Клинцы.

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