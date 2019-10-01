На Брянщине 8 октября ухудшится погода

Брянские синоптики уже через пять дней обещают ухудшение погоды с резким снижением температуры воздуха.

3 и 4 октября в регионе будет тепло и солнечно, а вот на выходных столбик термометра опустится до двух градусов ночью, днем температура не поднимется выше 7-9.

8 октября, по данным гидрометеоцентра, пойдет снег. Напомним, в 2018 году он был 18 ноября.

2 октября в Брянск пришла золотая осень.