В Трубчевске дикие псы «оккупировали» магазин

2 октября в Трубчевске местные жители долго не могли подойти к одному из местных магазинов – всему виной дикие собаки.

Информация об этом появилась в соцсетях. Очевидец написал, что несколько не очень доброжелательных хвостатых созданий легли около супермаркета, загородив вход. Из-за них многие покупатели решили вообще в этот день не посещать торговое помещение.

«Не подойти», – поделились горожане.

Жительница Трубчевска Юлия Соколовских утверждает, этих собак не надо бояться, они не агрессивные, проходила мимо них несколько раз, ни одна не набросилась.

«Ещё и глажу их, а они виляют хвостами», - поделилась Юлия.

Напомним, в Клинцах бродячие создания напали на пассажиров поезда.