В Фокинском районе в 2019 году введут в строй детскую поликлинику

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 2 октября посетил строящиеся социальные объекты региона, среди них была и детская поликлиника Фокинского района, которую собираются ввести в эксплуатацию уже в 2019-м.

В нынешнем году в регионе на сферу здравоохранения выделили более 20 млрд рублей, их направят на возведение медучреждений, обновления оборудования, автопарка скорых, покупку жилья для врачей.

В 2019 на Брянщине введут в строй несколько больниц и поликлиник. Одним из важных объектов в этом плане является детская поликлиника на 250 посещений в смену.

По словам представителей компании «Жилсоцстрой», все сроки сдачи объекта соблюдаются. К концу октября в здании подключат систему отопления, завершат кровлю, продолжат благоустройство территории. Параллельно в некоторых помещениях уже ведутся отделочные работы, закупается оборудование.