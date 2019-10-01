В Брянске до 2020 года завершат второй этап реконструкции стадиона «Десна»
Власти Брянщины под руководством губернатора Александра Богомаза 2 октября, осматривая строительство социальных объектов, посетили спортивные точки – реконструируемый стадион «Десна» и Дворец единоборств.
Работы на стадионе ведутся по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016–2020 годы», куда попали всего десять объектов по всей стране на условиях софинансирования: из федерального центра выделено 70% средств, из регионального - 30%.
На «Десне» во время первого этапа ремонта строители возвели трибуны на 3000 зрителей с комплексом инженерных сетей, установили блочную котельную, выполнили основание под укладку спортивного покрытия, беговых дорожек, на футбольном поле появился натуральный газон. Вскоре начнут монтировать современное спортивное покрытие «MONDO».
Второй этап реконструкции планируется завершить до 2020 года, он включает крытый легкоатлетический манеж, гостиницы на 100 мест с необходимым объемом инженерных сетей, сооружений и благоустройство.
Не меньше внимания во время осмотра губернатор Богомаз уделил Дворцу единоборств в Советском районе, работы на котором начались 8 июля. Объектом занимается ООО «Стройдело». Подрядчик уже выполнил устройство свайного поля, ростверку, наружные и внутренние стены, железобетонные перекрытия подвального этажа, монтаж металлических колонн.
Несмотря на это, губернатор призвал подрядчика ускорить темпы, увеличив количество строителей на объекте в несколько раз, поскольку были выделены большие деньги. Если же у компании нет своих ресурсов, надо принимать меры.
Александр Богомаз поручил заместителю губернатора Юрию Мокренко строго контролировать работы, предоставить ежедневный план-график до конца года.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Брянске «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.
С 8 по 10 октября изменится маршрут двух пригородных поездов на участке Жуковка – Рославль. Корректировки связны с проведением планового ремонта пути на станции Сещинская Брянского региона Московской железной дороги. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели урок энергосбережения в общеобразовательной школе №4 города Брянска. Занятие организовано в рамках мероприятий, приуроченных ко всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче». В нем приняли участие ученики 5-го класса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.