В Брянске до 2020 года завершат второй этап реконструкции стадиона «Десна»

Власти Брянщины под руководством губернатора Александра Богомаза 2 октября, осматривая строительство социальных объектов, посетили спортивные точки – реконструируемый стадион «Десна» и Дворец единоборств.

Работы на стадионе ведутся по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016–2020 годы», куда попали всего десять объектов по всей стране на условиях софинансирования: из федерального центра выделено 70% средств, из регионального - 30%.

На «Десне» во время первого этапа ремонта строители возвели трибуны на 3000 зрителей с комплексом инженерных сетей, установили блочную котельную, выполнили основание под укладку спортивного покрытия, беговых дорожек, на футбольном поле появился натуральный газон. Вскоре начнут монтировать современное спортивное покрытие «MONDO».

Второй этап реконструкции планируется завершить до 2020 года, он включает крытый легкоатлетический манеж, гостиницы на 100 мест с необходимым объемом инженерных сетей, сооружений и благоустройство.

Не меньше внимания во время осмотра губернатор Богомаз уделил Дворцу единоборств в Советском районе, работы на котором начались 8 июля. Объектом занимается ООО «Стройдело». Подрядчик уже выполнил устройство свайного поля, ростверку, наружные и внутренние стены, железобетонные перекрытия подвального этажа, монтаж металлических колонн.

Несмотря на это, губернатор призвал подрядчика ускорить темпы, увеличив количество строителей на объекте в несколько раз, поскольку были выделены большие деньги. Если же у компании нет своих ресурсов, надо принимать меры.

Александр Богомаз поручил заместителю губернатора Юрию Мокренко строго контролировать работы, предоставить ежедневный план-график до конца года.