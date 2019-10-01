Около брянского ЗАГСа случился камнепад

3 октября у здания ЗАГСа областного центра едва не произошла беда – с крыши начали падать куски штукатурки.

Информация об этом появилась в соцсетях. На опубликованных фото видно, что около входа в ЗАГС валяются крупные камни.

«Жалко будет, если в невесту или жениха сразу попадет перед бракосочетанием», - поделилась автор поста Карина Прохоренкова.

По словам пользователя Игоря Алексеева, сейчас такая ситуация на все проспекте, чуть ли не с каждого здания падает штукатурка, не только с ЗАГСА.

Напомним, на улице Калинина со старинного здания падали камни.