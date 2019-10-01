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В Московском микрорайоне Брянска узнали причину отсутствия тепла

Опубликовано Сегодня, 13:27

3 октября в соцсетях появилась информация о том, что в Московском микрорайоне коммунальщики проводят замену труб теплотрассы.

Речь идет о территории около домов №44 и 45. Брянец Валерий Коротков говорит, наконец узнал, почему в его доме нет до сих пор отопления.

«Трубы без антикоррозийного покрытия, нет теплоизоляции, покровного слоя. Полное нарушение СП «Тепловые сети», надзорные органы, вы где?» –  поделился Валерий Коротков.

По словам горожанина Анатолия Харламова, такая ситуация не только в этих двух домах.

«На Красноармейской отопление вообще отключили. Хотя они когда давали его, трубы ели тёплые были», - сообщил Анатолий.

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