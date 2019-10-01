Брянцы смогут пройти процедуру переписи населения на портале «Госуслуги»
С 1 по 31 октября 2020 года в России пройдет 12-я перепись населения, до старта осталось 366 дней; в Брянской области началась подготовка к этому мероприятию.
Анонс события 1 октября обсудили в Правительстве региона под руководством заместителя губернатора Александра Богомаза, председателя комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории области Галины Петушковой.
По словам специалистов, население отдаленных и труднодоступных районов Брянщины перепишут с 1 апреля по 20 декабря 2020 года.
С 1 по 25 октября будущего года любой гражданин страны, у которого есть стандартная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет сам пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги». Для этого надо будет выбрать рубрику «Пройти перепись населения».
Параллельно с этим, с 4 по 27 октября организуют перепись в традиционной форме: специалисты с планшетами обойдут квартиры и дома и зарегистрируют тех людей, которые не приняли участия в интернет-процедуре. У переписчиков будет специальная экипировка и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
Кроме того, создадут специальные переписные участки, куда придут те жители, которые не желают пускать переписчиков в свои квартиры. С 28 по 31 октября 2020 года проведут контрольный обход 10% жилых помещений.
Первые результаты мероприятия огласят в декабре 2020-го. Окончательные итоги станут известны в течение 2021-2022 годов.
Предыдущая перепись прошла в 2010 году. За это время в стране случилось около 40 млн демографических событий, на Брянщине - чуть более одного миллиона. На национальный состав повлияли миграционные процессы. В стране стало много пожилых людей. Изменился уровень образования жителей.
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