«Чистую планету» наградили в администрации Володарского района

За помощь в озеленении и благоустройстве администрация Володарского района наградила «Чистую планету».

Грамоту вручили генеральному директору компании Владимиру Чашникову. По словам Николая Лучкина, главы района, региональный оператор постоянно слышит просьбы, дает технику на субботники и месячники по благоустройству, убирает свалки. Кроме этого, «Чистая планета» внимательно относится к обращениям местных жителей. К примеру, по на Чернышевского 88а установили бункер вместо небольшого контейнера – это очень важно и приятно.

«Просьбу жителей региональный оператор по обращению с ТКО исполнил раньше, чем вышло соответствующее постановление Комитета ЖКХ о включении этой контейнерной площадки в реестр. Поэтому грамота, которую заслуженно получила «Чистая планета» от администрации Володарского района, она, в первую очередь, от благодарных жителей!» – заявил Лучкин.