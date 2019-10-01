В Брянске ищут 46-летнего Дмитрия Гарифуллина

28 сентября в Брянске пропал 46-летний Дмитрий Гарифуллин, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Одежда: бежевая ветровка, черные спортивные штаны, белая футболка, кроссовки, черная драповая кепка.

«Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят сообщить по тел: 8 (800) 700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».