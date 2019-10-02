54-летнего брянца подвергли пыткам молотком и пассатижами

Брянская полиция завела уголовное дело на 36-летнего гражданина одного из сопредельных государств, временно проживающего в Новозыбковском районе, его подозревают в разбое.

По ч. 2 ст. 162 УК РФ ему грозит до 10 лет.

Сама история случилась в середине сентября в Новозыбкове. На 54-летнего брянца, который возвращался домой, в подъезде напал неизвестный. Потерпевший был нетрезвым и не дал отпор. Воспользовавшись этим, злоумышленник оглушил пьяного и втащил в квартиру. Сперва он избивал его, хотел узнать, где тот хранит деньги. Затем применил пытки с молотком и пассатижами. Средств, как выяснилось, у хозяина не оказалось, полученную пенсию он потратил на погашение кредита и долги.

Разъяренный грабитель похитил ЖК-телевизор и скрылся с места преступления.

Потерпевший получил и физические, и психические травмы. Прийти в себя смог только через два дня в больнице, тогда и рассказал правоохранителям о том, что случилось.

Злоумышленник был задержан в течение нескольких часов после преступления. Подозреваемый сознался: выбрал этот день для ограбления, рассчитывая забрать полученную потерпевшим пенсию.

Похищенный телевизор вернули законному владельцу.