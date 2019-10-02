На маршруте «Брянск-Москва» запустят двухэтажные поезда

С конца декабря 2019 года из Брянска в Москву и обратно будут курсировать поезда-двухэтажки.

Об этом сообщили в РЖД. Подобный транспорт жители областного центра уже видели в июле 2019 года на станции «Брянск-Орловский».

Аналогичные поезда будут курсировать в Пензу, а также Карелию.