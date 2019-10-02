Брянских учителей поздравили с праздником

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин и Председатель Комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Сергей Антошин пожелали в профессиональный праздник брянским учителям крепкого здоровья, счастья, талантливых учеников и новых успехов.

По словам депутатов, профессионализм и бескорыстная самоотдача педагогов достойны глубокого уважения. На них лежит большая ответственность, поскольку от их труда зависит будущее страны.

Брянские учителя с успехом осваивают современные методы преподавания, внедряют и реализуют инновационные образовательные программы и проекты.

«Знак качества брянского образования – успехи на различных всероссийских конкурсах педагогического мастерства, но самое главное – победы ваших воспитанников на престижных олимпиадах, российских и международных состязаниях», - сообщили в поздравительном послании депутаты и выразили особую благодарность ветеранам педагогического труда, которые заложили прочный фундамент образования.

В профессиональный праздник педагогам пожелали сохранять творческое вдохновение, постоянный поиск, оптимизм и жизнелюбие.