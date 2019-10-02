Брянские волонтеры ищут 41-летнюю Ирину Цуканову с ребенком
В Брянске 1 октября пропала 41-летняя Ирина Цуканова, она ушла из дома с пятилетним сыном.
Об этом в одной из соцсетей сообщили добровольцы ПСО «Лиза Алерт».
Дама была одета в черную куртку ниже пояса, синие джинсы, на ногах – ботинки.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, светлые волосі, серо-голубые глаза.
Ребенок: рост 120 см, нормального телосложения, русые волосы, светло-карие глаза.
Одежда мальчика: синяя куртка с капюшоном в геометрический рисунок, джинсы, ботинки и шапку.
«Всех, кто что-то знает о пропавших, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112», - объяснили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
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