В Клетне директору спортивной школы досталось от прокурора

Прокуратура Клетнянского района проверила, насколько исполняется трудовое законодательство в детской спортивной школе поселка Клетня.

Как показала проверка, в учреждении не выплачивали в сроки зарплату. При увольнении работника окончательный расчет с ним провели с нарушением срока.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор не ознакомил сотрудников под роспись с правилами внутреннего распорядка.

В связи с нарушениями Государственная инспекция труда привлекла руководителя учреждения к административной ответственности по ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», его оштрафовали на 12 тыс рублей.