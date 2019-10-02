В Брянске молодая мама из-за телефона подвергла опасности малыша в коляске

4 октября в областном центре едва не случилась трагедия – молодая мать с малышом могла угодить под машину, во всем виноват смартфон.

Информация об этом появилась в соцсетях.

Водитель, снявший на видео горе-маму, написал, что дама шла по «зебре», не открывая взгляда от телефона.

«Шла в телефоне, не поднимая головы и не останавливаясь перед пешеходным переходом!», - поделился автор.

Большая часть пользователей, увидев ситуацию, назвала женщину безответственной, которой безразлична жизнь ребенка. Некоторые горожане не увидели в этом ничего плохого, ведь она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Напомним, брянцы в соцсетях обсудили молодую маму с пивом в руках.