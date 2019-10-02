В брянском клубе «Резерв» стартовал учебный год
В брянском областном военно-патриотическом клубе «Резерв» на прошлой неделе начались занятия.
Первый урок провел руководитель, подполковник запаса Валерий Сребродольский. На нем курсантов ознакомили с планом мероприятий на 2019-2020 учебные года.
Затем перед воспитанниками выступили выпускники, они поведали о том, как поступают в вузы Министерства обороны и других силовых структур.
Занятие посетил генерал-майор, инспектор группы инспекторов Западного военного округа Вооружённых Сил РФ Пётр Ширшов. Он рассказал о своей службе и пожелал курсантам успехов.
Брянский ВПК «Резерв» основан в 1979 году. Это один из старейших военно-патриотических клубов страны, который готовит юношей и девушек к поступлению в военные ВУЗы. Это предварительный профильный отбор будущих профессиональных кадров защитников Родины.
Фото клуба «Резерв»
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