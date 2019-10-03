Подозреваемый в сбыте наркотиков задержан в Брянске

Смоленский следком начал доследственную проверку по факту ДТП, которое случилось 30 сентября на улице 12 лет Октября с участием автобуса.

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках продукта увеличены сумма и срок кредита, а также требования к предельному размеру годовой выручки компании.

В ДТП с автобусом на улице 12 лет Октября областного центра 30 сентября пострадали три человека, всем им оказана медпомощь.

На Смоленщине у 20 павших животных в 10 районах зафиксированы случаи бешенства.

Радостное событие произошло в перинатальном центре Смоленска – родилась первая тройня – мальчик и две девочки.

Полиция установила, гражданин поставлял в область запрещенные вещества, создавал «закладки». Во время досмотра у него обнаружили около 87 граммов синтетических наркотиков.

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