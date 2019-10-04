В Жуковке в объектив попал раздетый в коляске ребенок

5 октября жители Жуковки запечатлели на фото голого малыша в коляске, информация об этом появилась в соцсетях.

По словам автора снимка, на улице холодно, осень, двое родителей решили прогуляться со своим ребенком, которого по неизвестным причинам забыли одеть. На фотографии видно, что малыш в одной футболке, хотя сами супруги в теплой одежде.

К слову, 5 октября температура в Брянской области колебалась между 10 и 15 градусами по Цельсию.

Пользователи обсудили поступок пары в комментариях. Большая часть горожан уверена, что родители безответственно относятся к ребенку.