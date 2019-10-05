На Новосоветской в Брянске побили мужчину

5 октября в одной из соцсетей появилась информация о том, что в Бежице был избит гражданин.

Инцидент случился на Новосоветской – это район Нового Городка. Большая часть пользователей, увидев фото, пришла в ужас от того, что очевидец опубликовал его в сети.

«Жестокий мир. К сожалению, лучше фотографировать, чем помощь оказать. Неужели это так важно сфотографировать? Боль от этого мира», - возмутился горожанин.

Брянцы порекомендовали вызвать медиков «скорой», нежели снимать потерпевшего.