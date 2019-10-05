На Брянщине ожидается первый снег

Первый снег 7 октября обещают брянцам синоптики, по прогнозам, он должен выпасть во второй половине дня.

Кроме этого, осадки пойдут вечером. Столбик термометра сегодня будет колебаться от 0 до +4 градусов тепла. Ночью намечаются заморозки.

Холод, утверждают метеорологи, продлится неделю, а затем вновь придет тепло. Уже 14 октября температура воздуха прогреется до +15, а 15 октября - +20.

Напомним, первая суббота октября в Брянске была солнечной и теплой.

А 27 сентября 2019 года на Брянщину пришло настоящее бабье лето.